Vahim Zarar, Kavga Ve Rahatsızlık

23.03.2020 tarihinde saat 14:30 sıralarında Lefkoşa’da, Anayurt Sokak üzerinde, U.C.(E-52) ve

S.G.(E-32) bir taraf, İ.K.(E-43) ve A.K.(K-52) diğer taraf olup aralarında araç park meselesi nedeni ile

çıkan tartışma sonrası kavga ettikleri sırada A.K.(K-52) elinde tutmakta olduğu süpürge sopası ile

S.G.(E-32)’nin sağ eline vurup serçe parmağını kırmasına sebep olmuştur.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.