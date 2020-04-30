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Vahim Zarar, Kavga ve Rahatsızlık

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Vahim Zarar, Kavga ve Rahatsızlık
Vahim Zarar, Kavga ve Rahatsızlık

29.04.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa’da Abdi Çavuş Sokak üzerinde U.B.(E-28) Y.B.(E-48), V.B.(E-30) bir taraf olup, Y.D.(E-26), B.G.(E-37), E.G.(E-32), A.Y.G.(E-25) ve T.G.(E-35)diğer taraf olup aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle kavga ettikleri bir sırada V.B. yüzündeki maskeyi aldığı gerekçesi ileY.D.(E-29)’nin burnuna yumruk vurarak burun kemiği kırılmasına sebep olmuştur.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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