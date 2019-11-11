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Vahim zarar ve ciddi darp !

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Vahim zarar ve ciddi darp !
Vahim zarar ve ciddi darp !

VAHİM ZARAR VE  CİDDİ DARP     

 10.11.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne’de Kordonboyu Caddesi üzerinde A.D.(E-22), U.Y.U.(E-18) ve M.E.B.(E-18) aralarında çıkan tartışma sonucu Mehmet Arif BOZKURT’un vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurarak darp ettikleri sırada, yüzüne kafa atmak suretiyle burun ve sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,  soruşturma devam etmektedir.

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