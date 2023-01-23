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Vahim Zarar ve Ciddi Darp

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Vahim Zarar ve Ciddi Darp

22.01.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Haspolat Ağıllar Bölgesinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu H.V.(E-50), Cengiz KORKMAZHAN (E-55)’ın başına yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, adı edileni yere düşürerek sol ayak bileğinin kırılmasına ve kafatasının çatlamasına sebep olmuştur.

H.V. tutuklanmış olup, Cengiz KORKMAZHAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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