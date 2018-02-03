Vahşi cinayetin ardından maytaplı doğum günü kutlaması

Mağusa’da yaşanan vahşi olay Kennedy T. Dede cinayeti ile ilgili polis soruşturması devam ederken, gerek cinayet ile ilgili gerekse cinayet zanlıları ve firari zanlı Nidai Şanlı ile ilgili detaylar çıkmaya devam ediyor

Mağusa’da yaşanan vahşi olay Kennedy T. Dede cinayeti ile ilgili polis soruşturması devam ederken, gerek cinayet ile ilgili gerekse cinayet zanlıları ve firari zanlı Nidai Şanlı ile ilgili detaylar çıkmaya devam ediyor.

Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’yi kaçırdıktan sonra Dede’yi Çanakkale Göleti kenarında öldürene kadar dövmekle suçlanan 3’ü kadın toplam 6 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili olarak aleyhlerinde soruşturma yürütülen zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, 16 yaşındaki kız zanlı B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve 17 yaşındaki kız S.D’nin tutukluluk süresi 7’şer gün daha uzatıldı.

Dede cinayeti sırasında olay yerinde bulunan 6 zanlıdan polise ifade veren zanlılar, Dede’nin Nidai Şanlı tarafından öldürüldüğüne işaret ediyor.

28 yaşındaki Nidai Şanlı sırra kadem basarken, Şanlı’nın Güney Kıbrıs’ta Agia Napa bölgesinde görüldüğü öğrenildi.

Bunun yanında 17 yaşındaki S.D’nin doğum günü kutlaması nedeni ile gençlerin bir arada 29-30 Ocak akşamı kutlama planı olduğu öğrenilirken, 29 Ocak tarihinde saat 21:45’de Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırıp Çanakkale Göleti’ne götürerek çeşitli işkenceler sonucu Dede’nin ölümüne sebep olmakla suçlanan gençlerin planlarını iptal etmeyerek önce firari zanlı Nidai Şanlı’nın evinde kıyafet ve ayakkabılarını değiştirdikleri, ardından ise Mağusa bölgesindeki bir diskoda sabaha kadar S.D’nin doğum günü kutladıkları ve sosyal paylaşım sitesinde fotoğraf ve video paylaştıkları zanlıların yakın çevresinden teyit edildi.

Zanlılar davanın dünkü duruşması için mahkemeye yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarılırken, Dede’nin Nijeryalı arkadaşları da davanın takipçisi oldu.



CİNAYETİN ARDINDAN ŞANLI’NIN EVİNDE HEP BİRLİKTE KIYAFET VE AYAKKABILARINI DEĞİŞTİRDİLER

Olayın soruşturmasını yürüten polis müfettişi Erkan Yahat mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Zekeriya Kurucu, zanlı Ozan Körkurt, 16 yaşındaki kız zanlı B.Ç, zanlı Onur Körkurt, zanlı Aydan Sel ve 17 yaşındaki kız zanlı S.D ile tespit edilemeyen zanlı Nidai Şanlı’nın, 29 Ocak tarihinde saat 21.45’teKali Land bölgesinde bulunan Kuzenler Apartmanı Daire 7’de sakin Kennedy T. Dede’yi evinden zorla ve darp ederek alarak apartmanın önündeki GU 042 plakalı araca koyup kaçırdıklarını anımsattı.

Zanlıların, Dede’yi Çanakkale Göletine götürüp orada ciddi şekilde darp edip ölümüne neden olduklarını söyleyen Yahat, zanlıların göletten ayrılarak halen aranmakta olan Nidai Şanlı’nın evine gittiklerini ve üzerlerindeki tüm kıyafet ve ayakkabıları değiştirdiklerini açıkladı.

Zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve B.Ç’nin 30 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını söyleyen Yahat, zanlı Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D’nin ise ayni tarihte yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiklerini belirtti.

31 Ocak tarihinde zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve B.Ç’nin mahkeme huzuruna çıkarılıp aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini söyleyen Yahat, ayni tarihte Dede’nin cesedi üzerinde otopsi yapıldığını ve kesin ölüm sebebinin kunt kafa ve göğüs travmasına bağlı beyin kanaması olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

KIYAFETLER ISLAK, ÇAMURLU VE KANLI

Soruşturma subayı Erkan Yahat, 31 Ocak tarihinde zanlı Aydan Sel’in Pile’de tespit edildiğini, ayni gün zanlı Onur Körkurt ile S.D’nin ise Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’na gelerek polise teslim olduklarını belirterek, bu zanlıların da 1 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkartılıp aleyhlerinde 1 günlük tutukluluk süresinin temin edildiğini anımsattı.

1 Şubat tarihinde zanlı Onur Körkurt’un sorgulandığını belirten Erkan Yahat, zanlı Onur Körkurt’un sorgusu esnasıda olay gecesi üzerlerinde giymekte oldukları kıyafetlerden kendisine, zanlı B.Ç ve S.D’ye ait kıyafetler ve ayakkabıları Mağusa’da bir apartmana sakladığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlı Körkurt’un itirafında geçen apartmana gidildiğini söyleyen Yahat, zanlı Onur Körkurt, B.Ç ve S.D’ye ait kıyafetlet ve ayakkabıların çamurlu, ıslak ve kimi kıyafetlerinse kanlı şekilde bulunduğunu açıkladı.

Yürütülen soruşturma sırasında şu ana kadar 70’e yakın ifade temin edilip, 70’e yakın da emare toplandığını söyleyen Yahat, Nidai Şanlı’nın is arandığını söyledi. Bulunması gereken emarelerin olduğunu ifade eden Yahat, yürütülen soruşturmanın selameti açısından tüm zanlıların tutukluluk süresinin 8’er gün daha uzatılmasını talep etti.

DURDURMAK İSTEYENE ELEKTRO ŞOK VERDİ

Tahkikat subayı Erkan Yahat’ın ifadesinin ardından söz hakkı alan savunma tutukluluk talebine itirazda bulunmadı ancak polis müfettişine bazı sorular sordu.

Zanlı Ozan ve Okan Körkurt’un avukatı İbrahim Özgür, zanlıların ifadelerine değinerek cinayeti firari zanlı Nidai Şanlı’nın işlediği iddiası ile olay esnasında müvekkillerinin Nidai Şanlı’yı durdurmaya çalıştığını söyledi. Avukat Özgür, müvekkili Onur Körkurt’un ifadesinde zanlı Şanlı’nın Dede’ye daha fazla vurmaması için Şanlı’ya engel olmaya çalıştıklarını ancak zanlı Şanlı’nın Onur Körkurt’a da elektro şok uyguladığını iddia etti. Polis subayı Yahat iddiayı doğruladı.

MAHKEMEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kennedy Taomwabwa Dede’nin Nijeryalı arkadaşları dün sabah davanın duruşmasını takip etmek amacı ile Mağusa Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olası bir olayı önlemek amacıyla mahkeme önünde ve mahkeme içerisinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. 6 zanlının tutukluluk süresinin uzatıldığını öğrenen Dede’nin Afrika kökenli arkadaşları olaysız bir şekilde mahkeme önünden ayrıldı.