VAHŞİLER ADİCE KATLETTİ!

Girne Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022’de evine giderken hain bir pusuya düşürülerek öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili duruşmalar Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmeye devam ediyor.

VAHŞET....

Suikastın gerçekleşmesinde rol alan eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı huzuruna çıkarıldı. Duruşmada dinlenen Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz Merhum Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın ölümü ile ilgili raporları mahkeme heyetine sundu. Duruşma salonunda otopsi sırasında elde edilen fotoğraf dosyası yaşanan vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

24 GİRİŞ 5'İ ÖLDÜRÜCÜ....

Maktul Halil Falyalı’nın vücudunda ve kafasında olmak üzere 24 adet ateşli silah yaralanması olduğuna dikkat çeken Deniz, bunlardan 5 tanesinin ölüme neden olan yaralanma olduğunu söyledi. Merhum Halil Falyalı’nın ölüm nedeni ise Ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak kafa kemikleri parçalanması, beyin doku yaralanması ve parçalanması, iç organ yaralanması ve parçalanması olarak kayıtlara geçti.

DEMİRTAŞ'IN BAŞ KISMINDA BİRDEN FAZLA GİRİŞ....

Maktul Murat Demirtaş’ın ise vücudunda toplam 9 adet ateşli silahlanma yarası ve bunlardan 2 tanesinin ölümcül nitelikte olduğuna dikkat çekildi. Demirtaş’ın başının sol tarafından aldığı ateşli silah yaralanma yarasının tek bir kurşunla mümkün olmayacağını kaydeden Deniz, birden fazla ateşli silah darbesi sonucunda bu derece ciddi bir deformasyon olabileceğini kaydetti.

5 TUTUKLU TÜRKİYE'DE...

Dava 27 Aralık 2023 saat 11.30’a ertelendi. Öte yandan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde organize suikastla ilgili olarak tutuklu bulunan, aralarında “Söylemezler Çetesi” lideri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 5 tutuklunun yargılandığı dava 22 Aralık 2023 Cuma günü görülecek.

ÖNAL İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR....

Hatırlanacağı üzere, suikastin organize bir şekilde gerçekleşmesinde kilit ismi olarak anılan Cemil Önal ise Hollanda’nın Zoetermeer kentinde yakalanmıştı. Önal’ın Türkiye’ye iadesi için resmi işlemler devam ederken, işlemler tamamlandıktan sonra Cemil Önal Türkiye’ye iade edilecek.