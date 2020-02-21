Vajina daraltma ameliyatı nedir, hangi durumlarda yapılır?

“Vajinoplasti” olarak da bilinen vajina daraltma işlemi, hastanın talebi üzerine gerçekleştirilen yaşam kalitesi ve cinsel yaşam üzerinde etkili bir ameliyattır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özlem Özyılmaz, vajina daraltma ameliyatı hakkında bilgilendirdi.

Vajina daraltma ameliyatının kararı, çok dikkatli ve özenli yapılacak ürojinekolojik-pelvik taban muayenesi sonrası verilmelidir. Öncelikli olarak hastanın, vajina genişliğinden rahatsız olması gerekmektedir. Burada vurgulamak istediğimiz; vajina daraltma önerisi, cerrahın kanaati ile verilecek bir karar değildir. Aynı burun, kaş, kulak yapısı gibi hasta bu durumdan rahatsız değil ise öneri sunulmamalıdır. Tam tersi bazı durumlarda hasta vajina daraltma talep edebilir ancak pelvik taban muayenesinde normal vajinal yapı gözlenebilir. Böyle zamanlarda hastanın, ameliyat konusunda tekrar düşünmesi gerektiği söylenmelidir.

Vajina daraltma neden herkese yapılmaz?

Vajina daraltma, vajinanın anatomik, fonksiyonel ve estetik iyilik halini sağlamaya yönelik ameliyattır. Basamaklardan biri eksik olduğunda objektif ve subjektif başarı elde edilemez. Örneğin; hasta ameliyat sonrası muayenede çok estetik görünen vajina ile cinsellik sırasında çok ciddi ağrı duyabilir ya da tam olarak penis penetrasyonunu ve bu doğrultuda cinsel birlikteliği sağlayamayabilir. Bu örnekte olduğu üzere; anatomik ve estetik iyilik hali sağlanmış ancak fonksiyonel iyilik sağlanamamıştır. Ameliyat sonrası aşırı darlık gelişen hastaların tekrar ameliyata ihtiyaçları olabilir ve bu yapılacak ikinci ameliyatlar daraltma ameliyatından çok daha zor ameliyatlardır. Ya da vajina daraltma sonrası memnuniyet hali çok kısa sürebilir ve hastanın tekrar ameliyat ihtiyacı olabilir. Bu örnekte de fonksiyonel ve estetik iyilik hali sağlanmış ancak anatomik iyilik hali sağlanamamıştır.

Vajina daraltma ameliyat süreci nasıldır?

Hastanın 1 ya da 2 gün hastanede yatışı olur. Ameliyatın 1. hafta ve 1. ayında kontrolleri yapılır. Dikiş yerleri iyileşinceye kadar, 1 ay cinsellikten uzak durması önerilir.

Vajina daraltma sonrası gebe kalınır mı?

Ameliyat sonrası gebe kalmada sorun yaşanmaz ancak vajinal doğum zor olabilir. Doğum zamanı geldiğinde, birçok başka faktöründe etkisiyle sezaryan önerilmek zorunda kalınabilir. Bir diğer uyarı da; gebeliğin kendisi başlı başına, kadın pelvik tabanında değişimlere sebebiyet verebilir. Bu durumda kısmen de olsa, memnuniyetin doğum sonrası azalmasına sebebiyet verebilir. O yüzden gelecekten bebek beklentisi olmayan hastaların, talepleri kabul edilmelidir. Hasta hem vajina daraltma yaptırıp, hem gebe kalmada çok kararlı ise olabilecek bütün ihtimaller hasta ile konuşulmalıdır. Vajinoplasti olarak da bilinen bu ameliyat; vajinanın anatomik, estetik ve fonksiyonel 3 iyilik halini sağlamanın öneminden dolayı tecrübeli ellerde yapılmalıdır.