Vajinal genişliğin tedavisi var mı?

Vajinal genişliğe bağlı sağlık ve cinsel problemlerin yaşandığını belirten Dr. Nüket Eroğlu, konu ile ilgili bilgiler verdi.

Dr. Nüket Eroğlu, ‘Genital bölge kaslarındaki gevşeme ve bunun beraberinde getirdiği problemler kadınları çok mutsuz ediyor' dedi. Dr. Nüket Eroğlu ‘Ancak bu sorunların üzerini örtmek ve görmezden gelmek en yanlış hareket. Cinsellik yemek, içmek gibi herkesin ihtiyaç duyduğu hem bedensel hem ruhsal tatmin yolu. Mutsuz kadın ‘mutsuz toplum' demek. Radyofrekans ile kadınların tüm bu problemlerden ameliyatsız olarak kurtulması çok kolay!' diye ifade etti.

Dr. Nüket Eroğlu, yaş ilerlemeye başlayıp kaslar gevşemeye başladığında vulvovajinal bölgedeki kasları korumanın önemli olduğunu söyledi. Yaşlanmanın kaçınılmaz bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Nüket Eroğlu, vajinal kasların sıkılığını korumak için tedbir alınmazsa elastikiyet azalması ve kolajen kaybının ilerleyerek bu durumun kendini idrar kaçırma ve cinsel tatminsizlik olarak göstereceğini belirtti.

Özellikle doğum yapmış kadınların hayatlarını kalitesiz hale dönüştüren jinekolojik kas gevşekliği, idrar kaçırma sorunuyla birlikte cinsel ve ruhsal sıkıntıları da beraberinde getiriyor.

Özellikle genetik yatkınlık, doğumlar, yoğun cinsel ilişki nedeni ile vajinal bölgede yaşanan gevşeklik zamanla çok ciddi psikolojik sıkıntılara neden oluyor. Menopoz döneminde genital cilt dokusunun incelmesi ile artan vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki moral bozuyor. Sık vajinal enfeksiyon, tekrarlayan mantar enfeksiyonu sorunu ile karşı karşıya kalan kadınlarda da bölgesel direnci arttırdığı için tedavi amaçlı uygulanıyor.

TEDAVİSİ VAR MI?

Radyofrekans tedavisi ile genital gençleşme en yeni tedavi protokolü. Radyofrekans tedavisinde uygulama cerrahi ya da iğne gibi hiçbir girişimsel işlem ve anestezi gerektirmiyor. Bu nedenle acısız, ağrısız ve tamamen komplikasyonsuz bir tedavi. Vulvaya ve vajina kanalına uygulanan Radyofrekans işlemi ortalama 30 dakika kadar süren, uygulaması son derece basit ama son derece etkili bir işlem.

Vulvovajinal sıkılaştırma idrar kanalı çıkışını pozitif etkileyeceği için idrarını tutamayan ve öksürünce, hapşırınca, kahkaha atınca idrarını kaçıran kadınlar için son derece mutluluk verici bir sonuç doğuruyor.

Radyofrekans, genital dokuda gençleşme sağlarken vajinal küçük dudaklarda da küçülme ve sıkılaşma sağlayarak estetik bir görünüm yaratıyor.

Radyofrekans tedavisi vajina girişini sıkılaştırıyor, vajinal ıslaklığı arttırıyor, G noktasının penise sürtünme şiddetini arttırarak cinsel ilişki sırasında hazzı yoğunlaştırıyor ve orgazm kalitesini arttırıyor. Vajinal giriş kısmının daraltması ve sıkılaşması erkek partner tarafından da net olarak hissediliyor. İşlemden 2-3 hafta sonra etkinlik daha da artarak hissedilmeye başlanıyor.