Vajinal kaşıntının 6 önemli nedeni

Vajnal kaşıntı neden olur? Vajinal kaşıntı nasıl geçer? İşte kadınların sıklıkla karşılaştığı bir durum olan vajinal kaşıntıya dair tüm merak edilenler!

Kadınların en çok karşılaştığı problemlerden biri de hiç şüphesiz vajinal kaşıntıdır. Oldukça rahatsız edici bir durum olan bu sağlık sorunun nedenleri çeşitli durumlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Peki vajinal kaşıntı neden olur? Vajinal kaşıntı nasıl geçer? Bu gibi soruların cevaplarını gelin hep beraber öğrenelim. İşte vajinal kaşıntının en önemli 6 nedeni!

VAJİNANIZDA BAKTERİ OLABİLİR

Bacterial Vaginosis (BV) vajinadaki ortamın PH değerinin değişmesiyle kolayca çoğalabilen ve belirti veren bir bakteridir. Fakat kaşıntı ana şikayet değildir. Asıl belirtileri akıntı, kötü koku ve tahriş hissidir. Bu da kaşıntıya sebep olacaktır.

Tedavi etmek için vajinayı asit hale getiren ve reçetesiz satılan bazı jeller kullanılabilir. Asit ortam oluşması bakterileri öldürür. Eğer bu işe yaramazsa medikal tedavi olmanız gerekir.

EGZAMA YA DA SEDEF VAJİNADA KAŞINTIYA NEDEN OLUYOR

Egzema ve sedef hastalığı, alerji ve otoimmun nedenlerle ortaya çıkan cilt problemleridir. Egzema genellikle kasıklarda ve katlantı bölgelerinde olur ama labiumlarda (dudak) da bulunabilir. Aynı şekilde sedef hastalığına nadir de olsa vajinada rastlanabilir. Her iki durumda da tanı için bir uzman hekime başvurmak şarttır.

GİYDİĞİNİZ İÇ ÇAMAŞIRI KAŞINTIYA NEDEN OLUYOR OLABİLİR

Yeni bir nemlendirici kullandıktan birkaç gün sonra cildinizde kat kat dökülme, kızarma ve kuruma oldu mu? Aynı durum vajinanızda da olabilir. Sabunlar, deterjanlar, köpük banyoları ve farklı iç çamaşırları kontakt dermetite ve kaşıntıya neden olabilir. Vajina ve etrafında rahatsızlık ve kaşıntı hissettiğinizde yeni kullanmaya başladığınız bir şey olup olmadığını düşünün. Ped, kondom, tampon, tüy dökücü kremler hatta tuvalet kağıtları bile dermatit sebebi olabilir.

MANTAR ENFEKSİYONU AKLA GELEN İLK SEBEPLERDENDİR

Kandida adı verilen mantar cinsinin aşırı çoğalması sonucu oluşan mantar enfeksiyonu, kaşıntı başladığında akla ilk gelen sebeplerdendir. Gerçekten de kadınların yüzde 75’i yaşamları boyunca en az bir kez mantar enfeksiyonu geçirmişlerdir. Peynir kesiği şeklinde akıntı, kırmızı vulva / vajina derisi ve kaşıntı bu enfeksiyonun asıl semptomlardandır. Enfeksiyondan korunmak için dar giysilerden kaçınmak, spor sonrası hemen kuru giysileri giymek önemlidir. Mantar enfeksiyonu olan kadınların ancak 1/3’ü kaşınma ve tahrişten yakınırlar. Bundan dolayı reçetesiz ilaç kullanımı tedaviyi geciktirebilir.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARA DİKKAT!

Kaşıntı, cinsel yolla bulaşan hastalıklarda daha nadir görülen bir belirtidir ama yine de olası sebeplerin içinde akla gelmelidir. Bu hastalık grubundan olan Trichomonas (bir parazit) enfeksiyonunda kaşıntıya sıkça rastlanır. Bu enfeksiyon yoğun bir akıntı ve tahrişle kendini gösterir. Tanı konduktan sonra tedaviye geciktirmeden başlamak enfeksiyonun tekrarlamasını önler. Genital siğiller, genital herpes ve klamidya enfeksiyonu da kaşıntı yapabilir.

HORMON SEVİYELERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER KAŞINTIYA SEBEBİYET VERİYOR!

Hormon seviyelerinde değişimlere ve dalgalanmalara yol açan dönemlerde (adet dönemi, gebelik, menopoz ve doğum kontrol hapı kullanımı) kaşıntıdan yakınabilirsiniz. Kaşıntı yanında vajinal kuruluk da belirtileri ağırlaştırır. Organik pet ve çamaşır kullanmak, kokulu duşlardan kaçınmak tedaviyi kolaylaştıracaktır.