 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.182
  • Altın 147,150
  • Dolar 3,6478
  • Euro 3,9515
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Vajinanızı ne kadar tanıyorsunuz?

»
Vajinanızı ne kadar tanıyorsunuz?
Yeni yapılan bir araştırmaya göre, kadınların neredeyse yarısı vajinalarının temel anatomisini bilmiyor.

1.000 kadın arasında yapılan bir araştırmada sadece %56’sının, kadın üreme organlarını gösteren tıbbi diyagramlarda vajinalarının yerlerini doğru gösterebildiği belirlendi.

Eve Appeal adlı jinekolojik kanser yardım derneğine göre ise üçte birinden azı üreme organlarının altı farklı bölümünü doğru şekilde isimlendirebiliyor.

Yedi kadından biri, bir tane jinekolojik kanser (yumurtalık, servikal, rahim, vulva ve vajina kanseri) adını söyleyebiliyor.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yarıya yakını vajinalarının temel anatomisini bilmiyor.

Bu sene jinekolojik kanserler nedeniyle dünya genelinde yarım milyon kadın hayatını kaybedecek. Birleşik Krallık ’ta her yıl 21.000’in üzerinde yeni vaka teşhisi koyuluyor (her gün yaklaşık 21 kadın).

 

 

En son bilgilere göre 65 yaş üzerindeki kadınların dörtte birinden azı kadın anatomisini doğru şekilde biliyor.

Bununla birlikte kadınların %70’i sünnet derisi, penis ve testisleri çizelgede doğru şekilde gösterebiliyor.

Bu rakamlar Jinekolojik Kanser Farkındalık Ayının başlangıcında kanser yardım derneği tarafından yapılan bir çalışmadan elde edilmiştir.

Dernekte jinekoloji hemşiresi olan Tracie Miles, İngiltere’de kadınlar arasında temel bilgi eksikliğinin ve farkındalığın “son derece endişe verici” olduğunu söylüyor.

1.000 kadın arasında yapılan bir araştırmada sadece %56’sının kadın üreme organlarının tıbbi çizimlerinde vajinalarının yerlerini doğru gösterebildiği görüldü.

Genç kızların ergenlik çağına girmelerinden itibaren (ilk cinsel deneyimleri, anne olmaları, menopoza girme dönemlerinde) vücutları hakkında bilgi sahibi olmasının çok önemli olduğunu belirten Tracie Miles, sözlerine şöyle devam etti: “Aksi halde kadınların vajinalarında veya vulvalarındaki beklenmedik değişiklikleri fark etmelerini, jinekolojik kanser işaretlerinin ve belirtilerinin fakında olmalarını nasıl bekleyebiliriz?”

Kadınlarda kanserlerin erken teşhis edilmesinin hayat kurtardığı ve kızların eğitimi için açık ve dürüstçe konuşmanın gerekli olduğu kanıtlanmış bir gerçek.

Eve Appeal CEO’su Athena Lamnisos ise bir kadının vücuduna güvenmesinin önemli olduğunu ama vücudu hakkında bilgi sahibi olmasının kesinlikle hayati öneme sahip olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “ Yaptığımı araştırma kadınların vajinalarını ve vulvalarını bilmediğini gösterdi.”

“Kadınların bilmeleri ve farkında olmaları gereken şeyler konusunda onları uyarıyoruz. Neyin normal olduğunu bilmeleri gerekiyor.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bağışıklık sisteminizi 14 maddeyle güçlendirin28 Mart 2017 Salı 15:48
  • Nanoteknoloji ile akut böbrek hasarının teşhisi ve tedavisi artık mümkün28 Mart 2017 Salı 13:20
  • Göz sağlığı için 10 pratik bilgi28 Mart 2017 Salı 12:59
  • Ağız kanserinin en önemli belirtileri28 Mart 2017 Salı 12:35
  • Kısa sürede 5 kilo vermenin 15 yolu27 Mart 2017 Pazartesi 21:02
  • Bilim İnsanları Karabasanın Ne Olduğunu Açıkladı!27 Mart 2017 Pazartesi 19:30
  • Çocuklarda egzamanın belirtileri neler?27 Mart 2017 Pazartesi 16:31
  • Kilo verirken sağlığınızdan olmayın27 Mart 2017 Pazartesi 15:30
  • Ispanak depresyonu önlüyor27 Mart 2017 Pazartesi 14:21
  • Büyük buluş! Ispanaktan kalp kası yaptılar27 Mart 2017 Pazartesi 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti