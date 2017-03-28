Vajinanızı ne kadar tanıyorsunuz?

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, kadınların neredeyse yarısı vajinalarının temel anatomisini bilmiyor.

1.000 kadın arasında yapılan bir araştırmada sadece %56’sının, kadın üreme organlarını gösteren tıbbi diyagramlarda vajinalarının yerlerini doğru gösterebildiği belirlendi.

Eve Appeal adlı jinekolojik kanser yardım derneğine göre ise üçte birinden azı üreme organlarının altı farklı bölümünü doğru şekilde isimlendirebiliyor.

Yedi kadından biri, bir tane jinekolojik kanser (yumurtalık, servikal, rahim, vulva ve vajina kanseri) adını söyleyebiliyor.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yarıya yakını vajinalarının temel anatomisini bilmiyor.

Bu sene jinekolojik kanserler nedeniyle dünya genelinde yarım milyon kadın hayatını kaybedecek. Birleşik Krallık ’ta her yıl 21.000’in üzerinde yeni vaka teşhisi koyuluyor (her gün yaklaşık 21 kadın).

En son bilgilere göre 65 yaş üzerindeki kadınların dörtte birinden azı kadın anatomisini doğru şekilde biliyor.

Bununla birlikte kadınların %70’i sünnet derisi, penis ve testisleri çizelgede doğru şekilde gösterebiliyor.

Bu rakamlar Jinekolojik Kanser Farkındalık Ayının başlangıcında kanser yardım derneği tarafından yapılan bir çalışmadan elde edilmiştir.

Dernekte jinekoloji hemşiresi olan Tracie Miles, İngiltere’de kadınlar arasında temel bilgi eksikliğinin ve farkındalığın “son derece endişe verici” olduğunu söylüyor.

1.000 kadın arasında yapılan bir araştırmada sadece %56’sının kadın üreme organlarının tıbbi çizimlerinde vajinalarının yerlerini doğru gösterebildiği görüldü.

Genç kızların ergenlik çağına girmelerinden itibaren (ilk cinsel deneyimleri, anne olmaları, menopoza girme dönemlerinde) vücutları hakkında bilgi sahibi olmasının çok önemli olduğunu belirten Tracie Miles, sözlerine şöyle devam etti: “Aksi halde kadınların vajinalarında veya vulvalarındaki beklenmedik değişiklikleri fark etmelerini, jinekolojik kanser işaretlerinin ve belirtilerinin fakında olmalarını nasıl bekleyebiliriz?”

Kadınlarda kanserlerin erken teşhis edilmesinin hayat kurtardığı ve kızların eğitimi için açık ve dürüstçe konuşmanın gerekli olduğu kanıtlanmış bir gerçek.

Eve Appeal CEO’su Athena Lamnisos ise bir kadının vücuduna güvenmesinin önemli olduğunu ama vücudu hakkında bilgi sahibi olmasının kesinlikle hayati öneme sahip olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “ Yaptığımı araştırma kadınların vajinalarını ve vulvalarını bilmediğini gösterdi.”

“Kadınların bilmeleri ve farkında olmaları gereken şeyler konusunda onları uyarıyoruz. Neyin normal olduğunu bilmeleri gerekiyor.”