Her gün fotoğrçılık alanında sanatçıların bir hayli ilginç çalışamalarına ya da projelerine şahit oluyoruz. Bu kez aslında basit görünse de içeriğinde birçok detay ve anlam taşıyan bir projeye imza atan Dani Lessnau adlı bir sanatçı, fotoğraf projesiyle öne çıkmış.

Vajinasına yerleştirdiği “iğne deliği” adını verdiği kamera ile birlikte olduğu erkekleri fotoğraflayan sanatçı, “kadının ve erkeğin bakışlarını” konu edinmiş. Amerikalı sanatçı Dani Lessnau kendisi geliştirdiği bu iğne deliği adlı küçük kamerası ile çok şeyi amaçlamış. Bunlardan biri de; “bakış açısı, bir kamera ile insan gözünün kaçırabileceği detayları yakalayabiliyor.” açıklamasında gizli.

Sanatçı için bu proje ayrıca farklı bir iletişim yolu… Elbette kendisiyle!

Extimité adlı projesi için Lessnau, özel anlarında partnerlerinin portrelerini çekmek için vajinasına yerleştirdiği minik iğne deliği kamerasını kullanıyor