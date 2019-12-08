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Vajinasından 250 gram uyuşturucu çıktı

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Vajinasından 250 gram uyuşturucu çıktı
Vajinasından 250 gram uyuşturucu çıktı

Meksika’dan yaya olarak ABD’ye geçmeye çalışan bir kadının vajinasından yarım pounddan fazla (yaklaşık 250 gram) uyulturucu çıktı. Uyuşturucunun metamfetamin olduğu belirtilirken, 32 yaşındaki kadının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Teksas eyaletinde yaşanan olayda, narkotik köpekleri kadının vücudunu koklayınca havlamaya başladı. Bunun üzerine yapılan ayrıntılı inceleme sonucunda kadının cinsel organına gizlenmiş silindirik objeler tespit edildi. Paketlerin içinde ise metamfetamin olduğu belirlendi. Kadın, uyuşturucu kaçakçılığı teşebbüsü suçlamasıyla ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkililerine teslim edildi.

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