Türkiye'nin corona virüs tablosu giderek ağırlaşırken bunun birçok nedeni olduğu öne sürülüyor. Bulaştırıcılığı artan mutant virüsler özellikle de İngiliz varyantı kurallara da uyulmayınca hastalığın hızla yayılmasına neden oluyor. Bir başka nedense, varyant virüslerin etkisiyle PCR testlerinin hatalı çıktığı. 'Yalancı negatif' sonuç verdiği öne sürülen testlerle bulaş oranı oldukça artıyor.

Türkiye'nin corona virüs tablosu giderek ağırlaşırken bunun birçok nedeni olduğu öne sürülüyor. Bulaştırıcılığı artan mutant virüsler özellikle de İngiliz varyantı kurallara da uyulmayınca hastalığın hızla yayılmasına neden oluyor.