Vaka haritası açıklandı: Zirve değişmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Karabük ise 536,50 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:

Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.

30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ZqKGrnUQON — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021

Karabük, 23-29 Ekim haftasında olduğu gibi 536,50 ile vaka yoğunluğunda yine zirvede yer aldı.