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Vaka Haritası Açıklandı: Zirve değişmedi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Karabük ise 536,50 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.
Vaka Haritası Açıklandı: Zirve değişmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

 

Vaka haritası açıklandı: Zirve değişmedi

 

30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:

Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.

 

Karabük, 23-29 Ekim haftasında olduğu gibi 536,50 ile vaka yoğunluğunda yine zirvede yer aldı.

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