Vaka patlaması! 88 VAKA!

71’i yerel 88 pozitif vakaya rastlandı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.786 olup, 72’si yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 11 bin 786 test yapıldı, 88 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi.
2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları; 71 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı.
19 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 10 kişinin Gazimağusa, 8 kişinin Güzelyurt bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Kızılbaş-1/ Gönyeli-5 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-2/ Göçmenköy-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Metehan-1/ Marmara-1/ Taşkınköy-1
Girne
Girne Merkez-21 / Çatalköy-2 / Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Karakum-1/ Arapköy-2/ Yukarı Girne-2/ Alsancak-2
Gazimağusa
Serdarlı-1/ Çukurova-1 / Beyarmudu-2/ Geçitkale-1/ Kaleiçi-1/ Piyale Paşa-1 / Mağusa Merkez-3
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2 / Bostancı-3/ Şahinler-1 / Serhatköy-2
6 Temmuz 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.786
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15
Yerel Vaka Sayısı: 71
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.528.528
Toplam Vaka Sayısı: 8504
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7870
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 599
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 502
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3106
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 449
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2695
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.105
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.