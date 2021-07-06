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Vaka patlaması! 88 VAKA!

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71’i yerel 88 pozitif vakaya rastlandı
Vaka patlaması! 88 VAKA!

71’i yerel 88 pozitif vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.786 olup, 72’si yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 11 bin 786 test yapıldı, 88 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi.

2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları; 71 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı.

19 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 10 kişinin Gazimağusa, 8 kişinin Güzelyurt bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Kızılbaş-1/ Gönyeli-5 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-2/ Göçmenköy-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Metehan-1/ Marmara-1/ Taşkınköy-1

Girne

Girne Merkez-21 / Çatalköy-2 / Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Karakum-1/ Arapköy-2/ Yukarı Girne-2/ Alsancak-2

Gazimağusa

Serdarlı-1/ Çukurova-1 / Beyarmudu-2/ Geçitkale-1/ Kaleiçi-1/ Piyale Paşa-1 / Mağusa Merkez-3

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2 / Bostancı-3/ Şahinler-1 / Serhatköy-2

6 Temmuz 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.786

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 71  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.528.528

Toplam Vaka Sayısı: 8504 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7870

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 599

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 502 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3106

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 449 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2695 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.105

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