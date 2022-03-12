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Vaka Sayıları Açıklandı!

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Vaka Sayıları Açıklandı!
Vaka Sayıları Açıklandı!

12 Mart 2022 "Toplam 21.145 test yapıldı, 424 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 378 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.145 olup, 424 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 378 kişi taburcu edilmiştir. 178 kişi Lefkoşa, 153 kişi Girne, 53 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

12 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.145  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 424

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 424       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 378   

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.063.599      

Toplam Vaka Sayısı: 73.009           ,

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.180   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3627        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3591

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 197 

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1918      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135463

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