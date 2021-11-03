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Vaka sayıları artıyor! 136 vaka!

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Vaka sayıları artıyor! 136 vaka!
Vaka sayıları artıyor! 136 vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15 bin 613 olup, 117'si yerel 136 pozitif vakaya rastlanmış, 77 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 117 kişi ise yerel vakadır. 

38 kişi Lefkoşa, 48 kişi Girne, 22 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 1 kişi  Güzelyurt, 1 kişi Lefke bölgesindendir. 

3 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.613    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16  

Yerel Vaka Sayısı: 117 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.582.805  

Toplam Vaka Sayısı: 22.910 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.495 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1329 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1360 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 421  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 396 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6501 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 76.719

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