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Vaka sayıları eksik mi açıklanıyor?

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Gürkut: “Açıklanan vaka sayısının, saptananın altında olduğuna dair endişelerim var”
Vaka sayıları eksik mi açıklanıyor?

Açıklanan vaka sayılarının, saptananın altında olduğuna dair ciddi endişelerinin bulunduğunu ifade eden KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, hekimlerin, hastalarının test sonuçlarını sistemden göremediğine dikkat çekti.

Salgınla alakalı karar verme noktasında tüm yetkinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde olduğunu ancak 2018’den bu yana yürürlükte olan yasanın hala daha yapılmamış tüzükleri bulunduğunu belirten Gürkut, Üst Kurul’un toplanarak karar alma yetkisinin bulunduğunu vurguladı.

Açıklanan vaka sayılarının, saptananın altında olduğuna dair ciddi endişelerinin bulunduğunu ifade eden Gürkut, hekimlerin, hastalarının test sonuçlarını sistemden göremediğini, dakikaların; hatta saniyelerin çok önemli olduğu sağlıkta, yüksek ateşli bir hastanın Covid-19 virüsüne kapılıp kapılmadığını göremediklerinden yakındı.

Gürkut, şu an için sadece negatif sonuçlanan kişilerin sonuçlarını görebildiklerini ifade etti.

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