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Vaka Sayıları Yine Yükseldi: 2 Bin 251 Vaka 1 Vefat

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Haftalık corona virüs tablosu açıklandı
Vaka Sayıları Yine Yükseldi: 2 Bin 251 Vaka 1 Vefat

6 Temmuz 2022 

Covid-19 genel durum ( 29 Haziran- 5 Temmuz) 

"Toplam 18.869 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 2251 pozitif vakaya rastlandı" 

29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.869 olup, 1 kişi vefat etmiş, 2251 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

(29 Haziran- 5 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869  

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251             

    

Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306              

      

Toplam Vaka Sayısı: 100.258                           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357                                        

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239       

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