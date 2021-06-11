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Vaka sayılarında artış... 33 vaka...

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Vaka sayılarında artış... 33 vaka...
Vaka sayılarında artış... 33 vaka...

"Toplam 9321 test yapıldı, 15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9321 olup, 15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır. 

3 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Haspolat-2/ Demirhan-1 

Girne 

Girne Merkez-3 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Boğazköy-1/ Çatalköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 

Lefke 

Lefke Merkez-2 / Gemikonağı-2 


11 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9321  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16  

Yerel Vaka Sayısı: 15 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17   

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.309.770 

Toplam Vaka Sayısı: 7526 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7247 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 245 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 214    

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3105 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9887    

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