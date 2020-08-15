Vaka Sayısı 64'e yükseldi! Odalar doldu, pandemi otelinde ise yer kalmadı!

PİLLİ 10 VAKA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli tarafından bu akşam saatlerinde açıklanan 10 pozitif Covid-19 vakasının ardından, iki yeni POZİTİF cOVİD-19 vakası haberi daha geldi.

COVİD-19 KAMU KURUMUNDA

İskele Polis Müdürlüğü’nde Trafik Polisi olarak görev yapan bir kişinin doğrulama testleri de pozitif çıktığı öğrenildi.

İskele ve Mağusa bölgesinde büyük bir korkuya neden olan polis vakanın çok sayıda temaslısı olduğu ortaya çıktı. Polisin hastalığa nasıl yakalandığı ile ilgili araştırma sürüyor.

2 VAKA DAHA

Kesinleşen iki vaka ile birlikte son 24 saatte 12 kişi Covid-19 pozitif vakası olarak tedavi altına alınmış oldu.

HASTANE DOLDU

Son iki kişi ile halen tedavisi devam eden vaka sayısı 64 oldu. Hastanede Covid 19 için ayrılan odalar tamamen dolarken, pandemi oteli olarak kullanılan otelde de yer kalmadığı belirtiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Ülkedeki yerel vakalardaki artış sürüyor…

Dün Yenierenköy bölgesinde tespit edilen iki yerel pozitif vakanın ardından bugün de İskele bölgesinde 2 yeni yerel pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi.

Vakalardan biri, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde çalışan bir polis.

Söz konusu polisin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, tedbir amaçlı müdürlükte görev yapan tüm polislere test yapıldığı ve ülke genelindeki müdürlüklerde virüse karşı alınan önlemlerin arttırıldığı öğrenildi.

2.VAKA İNGİLTERE BAĞLANTILI

İskele’deki bir sitede yaşayan yurtdışı bağlantılı bir şahsın pozitif olduğu öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı temaslı takip ekipleri, her iki vakayla ilgili temaslı takip çalışmalarını sürdürüyor.

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