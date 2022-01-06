Vaka Sayısı Her Gün Rekor Kırıyor! 1001 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.882 olup, 1001 pozitif vakaya rastlanmış, 148 kişi taburcu edilmiştir.
434 kişi Lefkoşa, 239 kişi Girne, 242 kişi Mağusa, 50 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.882
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1001
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 1001
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 148
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.841.585
Toplam Vaka Sayısı: 39.371
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.991
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5240
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5156
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 3710
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 758
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 392
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5756
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 106298
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