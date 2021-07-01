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Vaka sayısında korkutan artış!

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Vaka sayısında korkutan artış!
Vaka sayısında korkutan artış!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8298 olup, 49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.

5  kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenikent-1/ Balıkesir-2 / Taşkınköy-1/ Hamitköy-3/ Yenişehir-1/ K.kaymaklı-2/ Ortaköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Yeniceköy-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-3

Girne

Girne Merkez- 9 / Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Dikmen-3 / Kaşgar-1/ Yeşiltepe-1 / Doğanköy-1/ Çatalköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Serdarlı-3 / Akdoğan-3 / Çanakkale-1/ Karakol Bölgesi-1 / Geçitkale-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1 / Zümrütköy-1

1 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8298

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 49

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.479.663

Toplam Vaka Sayısı: 8158

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7729

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 394 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 334

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5346

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 342 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 710

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2587

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 18.786

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