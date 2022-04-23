Vakalar 100'ün Altında

23 Nisan 2022 "Toplam 12.291 test yapıldı, 92 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.291 olup, 92 pozitif vakaya rastlanmıştır
56 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
23 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.291
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 92
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.708.562
Toplam Vaka Sayısı: 92.928
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.259
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1436
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1412
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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