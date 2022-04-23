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Vakalar 100'ün Altında

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23 Nisan 2022 "Toplam 12.291 test yapıldı, 92 pozitif vakaya rastlandı 
Vakalar 100'ün Altında

23 Nisan 2022 "Toplam 12.291 test yapıldı, 92 pozitif vakaya rastlandı 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.291 olup, 92 pozitif vakaya rastlanmıştır

56 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 23 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.291

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 92

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.708.562

Toplam Vaka Sayısı: 92.928

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.259

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1436

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1412

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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