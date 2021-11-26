  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.4293
  • Euro 14.0567
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Vakalar Açıklandı!

» »
227’si yerel, 297 pozitif vakaya rastlandı
Vakalar Açıklandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.363 olup, 227’si yerel 297 pozitif vakaya rastlanmış, 159 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 67 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 227 kişi ise yerel vakadır.

78 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 51 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

26 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.363

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 297

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 67.

Yerel Vaka Sayısı: 227

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 159

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.027.393

Toplam Vaka Sayısı: 27.822

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.606

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3118

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7393

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 547


Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7322

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 86.661

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ne yapmalı değil; ne yapmamalı: Size kas yaptırmayan davranışlar...25 Kasım 2021 Perşembe 18:50
  • Aşı ‘uzun Covid’i önlemiyor25 Kasım 2021 Perşembe 18:46
  • Sivilceleri kökünden kurutuyor! İşte sivilcelere iyi gelen mucizevi gıdalar...25 Kasım 2021 Perşembe 18:45
  • Ali Pilli'den Aşı Açıklaması!25 Kasım 2021 Perşembe 18:30
  • Avrupa Birliği'nde Covid-19'a karşı 3. doz aşı zorunluluğu getiriliyor25 Kasım 2021 Perşembe 18:11
  • Reflüsü olanların uzak durması gereken 9 besin25 Kasım 2021 Perşembe 18:05
  • ONAY ÇIKTI! Pfizer aşısı çocuklar için güvenilir!25 Kasım 2021 Perşembe 16:20
  • Ciddi Enfeksiyonlarda Hayati Önem Arz Eden Antibiyotikler Bilinçli Kullanılmalı25 Kasım 2021 Perşembe 14:48
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile kapalı koroner bypass ameliyatları kez Kıbrıs'ta!25 Kasım 2021 Perşembe 13:51
  • Pandemide yeni tehlike: 32 mutasyonlu Botsvana varyantı25 Kasım 2021 Perşembe 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti