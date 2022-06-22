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Vakalar Artıyor! 1 Haftada 859 pozitif vaka

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"Toplam 10.883 test yapıldı, 859 pozitif vakaya rastlandı"
Vakalar Artıyor! 1 Haftada 859 pozitif vaka

Covid-19 genel durum ( 15-21 Haziran) 15-21  Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 10.883 olup, 859 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

(15-21  Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 10.883 

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 859            
    
Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.045.920             
      
Toplam Vaka Sayısı: 96.505                          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 95.443                                       

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238         

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