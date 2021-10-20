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Vakalar Artıyor! 143 Vaka, 1 Ölü...

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Vakalar Artıyor! 143 Vaka, 1 Ölü...
Vakalar Artıyor! 143 Vaka, 1 Ölü...

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.280 olup, 114’ü yerel 143 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 117 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 28 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 114 kişi ise yerel vakadır.

36 kişi Lefkoşa, 23 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 12 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

20 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.280

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 28

Yerel Vaka Sayısı: 114

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.312.115

Toplam Vaka Sayısı: 21.341

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.050

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1208

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1166

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 85

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1363

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 706

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6835

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 69.426

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