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Vakalar Artıyor... 522 Yeni Vaka

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"Toplam 13.876 test yapıldı, 522 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 212 kişi taburcu edildi"
Vakalar Artıyor... 522 Yeni Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.876 olup, 522 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 212 kişi taburcu edilmiştir.

229 kişi Lefkoşa, 139 kişi Girne, 106 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.876 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 522

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 522          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.794.061      

Toplam Vaka Sayısı: 66.672       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.410           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4074           

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4024  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1233    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 438

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 433 

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3231      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130539

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