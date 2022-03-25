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Vakalar Artıyor! 842 Yeni Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.106  olup, 842 pozitif vakaya rastlanmış, 585 kişi taburcu edilmiştir.
Vakalar Artıyor! 842 Yeni Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.106  olup, 842 pozitif vakaya rastlanmış, 585 kişi taburcu edilmiştir.

368  kişi Lefkoşa, 149 kişi Girne, 198 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 51 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

25 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.106

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 842

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 842

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 585

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.275.152

Toplam Vaka Sayısı: 80.687

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.481

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5998

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5949

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 831

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 102
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 256

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1812

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138225

 

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