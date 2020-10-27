Vakalar artıyor… Uzmanlardan çift kat maske önerisi

Şener, "Çift kat cerrahi maske virüsün geçirgenliğini yüzde 90 oranında önlüyor. Bunun artı bir avantajı da var, toplu taşımalarda ve sosyal mesafenizi koruyamadığınız durumlarda çift kat maske sizi daha çok koruyacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki günlerde yaptığı açıklama ile Çanakkale’de corona virüsü vaka sayısının bir ay öncesine göre yüzde 50 oranında arttığını belirtti. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener ise maske, mesafe ve el hijyeni üçlemesinin salgından korunmanın ana unsuru olduğunu belirterek, ana omurgayı maskenin oluşturduğunu söyledi.

Hangi tür maskeyi seçmenin ve kullanımının önemine değinen Prof. Dr. Alper Şener, şu önerileri sundu:

“Dışarıda kullandığımız bez maskelerin virüsü geçirmeme oranı yüzde 60 iken, cerrahi maskeler çift kat olduğu için virüsten koruma oranı yüzde 80’e ulaşıyor. N95 ve N99 dediğimiz maskelerin ise yüzde 99’a kadar virüsten koruma özelliği var.

*Cerrahi maskesinin telini burnumuza yerleştiriyoruz, burun kısmını sıkıyoruz ki nefes alıp verdikçe virüsü dışarıdan içeriye almayalım. Cerrahi maskenin geçirgenliği ıslanmayla birlikte kaybolduğu bilindiği için iki tane cerrahi maske takmalıyız. Bu kez teli çene kısmına getirmeliyiz. Çift kat cerrahi maske virüsün geçirgenliğini yüzde 90 oranında önlüyor.

Bunun artı bir avantajı da var. Toplu taşıma araçlarında özellikle virüsün yükünün yoğun olduğu dönemlere giriyoruz. Virüs yükünün yoğun olduğu alanlarda ve sosyal mesafeyi koruyamadığımız alanlarda, özellikle toplu taşıma araçlarında bu şekilde çift maske takmak artı bir avantaj.

*Şu anda piyasada kullanılan her cerrahi maskenin geçirgenliği standart değil ne yazık ki. Avrupa Birliği ölçeğinde olan ‘CE’ belgesine sahip maskeler Türkiye’de yaygınlaşmış değil. Çift maske özellikle kalabalık alanlarda toplu taşımalarda, maske ile ilgili oluşabilecek dezenformasyon, yırtılma ve ıslanmaya karşı bir önlem olarak kullanılabilir.

*Çift maske kullanımı konuşma sırasında maskenin burundan ya da çeneden çıkmasını engelliyor. Kulağımıza çapraz olarak taktığımız için de maske sabit hale geliyor.”

“KAPALI ALANDAKİ 3 KİŞİ AÇIK ALANDAKİ 10 KİŞİYE EŞİT”

Çanakkale’deki vaka sayısının yüzde 50 oranında artış göstermesinin sebeplerini de değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, şöyle konuştu:

“Bizim stratejimiz şu olması lazım: Eğer boş vaktinizi değerlendirecekseniz park, bahçe gibi açık alanlarda yürüyüş yaparak değerlendirmek gerekir. Toplu taşıma araçlarını olabildiğince az kullanmalıyız. Çünkü toplu taşıma araçlarında bulaşı engellemek ne yazık ki mümkün değil. Bu nedenle bireysel taşıtları kullanmalıyız. Bunlar bisiklet, motosiklet, scooter olabilir. Ya da toplu taşıma araçları için camların açılması, araç sayısının artırılması gibi ek önlemler alınabilir. Özellikle toplu taşıma için Türkiye genelinde ek önlem gerekecek gibi gözüküyor. Kapalı alandaki 3 kişi açık alandaki 10 kişiye eşit. Açık alanda 10 kişiyle alınacak hasta yükü kapalı alanda 3 kişiyle alınır.”

YAYALARA DA TAKİP MESAFESİ ÖNERDİ

Çanakkale özelinde ise kordon boyunun mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle oldukça kalabalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alper Şener, “Kordon boyu kalabalık oluyor. Orada zaten sosyal mesafe tamamen kayboluyor, deniz kıyısı olduğundan. Güvenli takip mesafesi 1 metre. Yürürken de güvenli takip mesafesini kaybederseniz, virüsü kapma ihtimaliniz artar. Ağır geçirirseniz de hali hazırda Türkiye için yüzde 4 gibi ölüm riski var.” dedi.