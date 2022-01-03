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Vakalar Arttı 410 Vaka!

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 35.585 olup, 378'i yerel, 410 pozitif vakaya rastlanmış,158 kişi taburcu edilmiştir.
Vakalar Arttı 410 Vaka!

"Toplam 35.585 test yapıldı, 378'i yerel, 410 pozitif vakaya rastlandı,158 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 35.585 olup, 378'i yerel, 410 pozitif vakaya rastlanmış,158 kişi taburcu edilmiştir.

32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

378 kişi ise yerel vakadır.

157 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 82 kişi Gazimağusa, 30 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 14  kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 35.585

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32

Yerel Vaka Sayısı: 378 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 158 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.769.017

Toplam Vaka Sayısı: 36.951  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.405

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3407

 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3346

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5039

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 491

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4878

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105018

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