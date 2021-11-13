Vakalar arttı, birçok ülke koronavirüs tedbirlerini artırdı

Avrupa'da artan koronavirüs vakaları üzerine bazı ülkeler tedbirleri sıkılaştırdı. Hollanda'da 3 hafta sürecek "kısmi kapanma" uygulanacak. Norveç de koronavirüs tedbirlerini artıran ülkeler arasında...

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 253 milyon 200 bini aştı. 5 milyon 104 binden fazla kişi de salgında hayatını kaybetti.

Vaka artışları ve can kayıplarının artması birçok ülkeyi de yeniden tedbir almak zorunda bıraktı.

Hollanda'da kısmi kapanma

Hollanda'da vaka artışının önüne geçebilmek için 3 haftalık "kısmi kapanmaya" gidildi.

Kafe, restoran, lokanta ve süpermarketler 06 ila 20 saatleri arası, mağazalar ve hizmet alanları ise 06 ila 18 arası açık kalacak.

Spor müsabakalarına da seyirci alınmayacak.

Norveç yeni tedbirler aldı

Norveç'te 25 Eylül'de salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla vakalar arttı.

Norveç hükümeti, artış nedeniyle yeni tedbirler alınacağını açıkladı.

Aşı olmayan sağlık personelinden, zorunlu olarak maske takmaları ve

haftada iki kez test yaptırmaları istenecek.

İsveç'in 6 bölgesinden gelenlere de karantina uygulaması başlatıldı.

Danimarka'da aşı sertifikası uygulaması

Danimarka'da aşı sertifikası uygulaması yeniden başladı. Uygulama ile vaka artışının önlenmesi hedefleniyor.

Rusya'da "aşı sertifikası" tasarısı

Rusya'da parlamentonun alt kanadına aşı sertifikasına ilişkin tasarı sunuldu.

Tasarı, aşı sertifikasının kafe, restoranlar, tren ve uçak gibi bazı alanlarda zorunlu olmasını içeriyor.

Tasarı, parlamentonun alt ve üst kanadında kabul edilmesi halinde Devlet Başkanı Putin’in imzasıyla yürürlüğe girecek.

Japonya'dan takviye dozuna onay

Japonya'da, aşı üreticisi Pfizer'ın takviye doz için yaptığı başvuru onaylandı. Aşının destekleyici dozuna kullanım izni verildi.