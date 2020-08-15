Vakalar çoğaldı, Sağlık Bakanlığı denetim yapacağını duyurdu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yaptığı açıklamasında, açık hava veya kapalı alanlarda faaliyet gösteren eğlence yerleri ve restoranlarda sıkı denetimlerin başlatıldığına dikkat çekerek, özellikle mekan girişlerinde gelen kişilerin kayıt altında tutulmasının elzem olduğunu, kurallara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Pilli, vakaların artışta olduğunu; dolayısı ile sosyal mesafe, hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini, kalabalık yerlerde özellikle önlem alınması gerektiğini hatırlattı.