  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Vakalar düşmüyor! 171’i yerel, 265 pozitif vaka!

» »
Bugünkü vaka sayısı açıklandı.
Vakalar düşmüyor! 171’i yerel, 265 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.539  olup, 171’i yerel 265  pozitif vakaya rastlanmış, 130 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 91 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 171  kişi ise yerel vakadır.

91 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

21 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.539

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 265

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 91

Yerel Vaka Sayısı: 171

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.920.371

Toplam Vaka Sayısı: 26.297

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.619

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2584

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2489

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 496
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 153

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7540

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.774

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demokrat Parti “Çocuk Şenliği” Düzenledi21 Kasım 2021 Pazar 15:28
  • Özersay: “Yeni Dönemde Ekonomi Ve Sağlıkta Kriz Yönetebilmek En Kritik Mesele”21 Kasım 2021 Pazar 15:22
  • BAF Türk Birliği Genel Kurulunda Cenk Dökmen Yeniden Başkan Seçildi21 Kasım 2021 Pazar 15:13
  • Yeşil Barış Hareketi: “Alagadi’de Ağaçlar Katledildi”21 Kasım 2021 Pazar 15:02
  • Çakıcı: Kötü Yönetimler Ülkeyi Batırdı21 Kasım 2021 Pazar 14:38
  • Sibel Tatar Öncülüğünde Çocuklar İçin Çalışma Grubu Oluşturuldu21 Kasım 2021 Pazar 14:28
  • Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti.21 Kasım 2021 Pazar 13:42
  • Meclis’te Bütçe Görüşmeleri Yarın Başlıyor21 Kasım 2021 Pazar 13:21
  • KEİ Ofisi: KKTC’de Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi Tamamlandı21 Kasım 2021 Pazar 12:32
  • Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Mesaj Yayımladı21 Kasım 2021 Pazar 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti