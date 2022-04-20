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Vakalar Düştü! 124 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7671 olup, 124 pozitif vakaya rastlanmıştır
Vakalar Düştü! 124 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7671 olup, 124 pozitif vakaya rastlanmıştır

70 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

20 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7671  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 124 
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.676.826   
      
Toplam Vaka Sayısı: 92.233         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.374                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1985     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1962   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 388 "

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