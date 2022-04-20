Vakalar Düştü! 124 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7671 olup, 124 pozitif vakaya rastlanmıştır
70 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
20 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7671
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 124
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.676.826
Toplam Vaka Sayısı: 92.233
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.374
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1985
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1962
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 388 "
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