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Vakalar Düştü! 325 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.690 olup, 325 pozitif vakaya rastlanmıştır. 
Vakalar Düştü! 325 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.690 olup, 325 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

176 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 60 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 17 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

10 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.690 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 325  
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.549.057     
      
Toplam Vaka Sayısı: 90.445             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 85.724              

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4495     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4441 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8   

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