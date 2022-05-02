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Vakalar Düştü! 51 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 1530 olup, 51 pozitif vakaya rastlanmıştır
Vakalar Düştü! 51 Vaka

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 1530 olup, 51 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

29 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt  Bölgesi'ndendir. 

2 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1530  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 51     
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.780.057     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.741               

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.632                        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 876      
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 864     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2   

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