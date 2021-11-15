Vakalar Patladı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.342 olup, 174’ü yerel 211 pozitif vakaya rastlanmış, 124 kişi taburcu edilmiştir.
37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 174 kişi ise yerel vakadır.
72 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
15 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.342
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37
Yerel Vaka Sayısı: 174
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 124
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.790.644
Toplam Vaka Sayısı: 24.731
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.892
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1748
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1667
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 140
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 288
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6473
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.560
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