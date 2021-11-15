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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Vakalar Patladı!

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174’ü yerel, 211 pozitif vakaya rastlandı
Vakalar Patladı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.342 olup, 174’ü yerel 211 pozitif vakaya rastlanmış, 124 kişi taburcu edilmiştir.

37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 174 kişi ise yerel vakadır.

72 kişi Lefkoşa, 49  kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke  Bölgesi’ndendir.

15 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.342

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37

Yerel Vaka Sayısı: 174

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 124

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.790.644

Toplam Vaka Sayısı: 24.731

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.892

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1748

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1667

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 140

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 288

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6473

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.560

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