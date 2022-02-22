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Vakalar yeniden artıyor... 570 pozitif vakaya rastlandı...

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Vakalar yeniden artıyor... 570 pozitif vakaya rastlandı...
Vakalar yeniden artıyor... 570 pozitif vakaya rastlandı...

"Toplam 17.799 test yapıldı, 570 pozitif vakaya rastlandı, 332 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.799 olup, 570 pozitif vakaya rastlanmış, 332 kişi taburcu edilmiştir. 

249  kişi Lefkoşa, 142 kişi Girne, 100 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 32  kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

22 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.799  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 570 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 570           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 332     

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.766.203 
      
Toplam Vaka Sayısı: 65.632       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.427            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4019     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3969    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1516   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 451   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3221       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129697  

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