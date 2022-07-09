Vakalar yüzde 50 arttı, sarılıp öpüşmeden bayramlaşın

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, corona pandemisi sürecinde Türkiye’de 15 milyondan fazla kişinin virüse yakalandığını belirterek, tedbirlerinin 1 Mayısta sona erdiğini, 2,5 ay içinde vakaların yeniden yükselmeye başladığını söyledi.

Vaka artışı yaşanacağı öngörüsünde bulunduklarını kaydeden Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu:

– Temmuzun ilk haftasını icra ediyoruz ve daha 2,5 ay olmadan vakaların artmaya başladığı döneme geldik. Pandemiyle uğraşanlar, bu hastalığı bilenler böyle bir durumun yaşanacağını öngörmüş, mayıs ve haziranın tedbirlerle geçmesinin daha doğru olacağını söylemiştik. Temmuz ve ağustos aylarında turizm sezonunu ve çocukların tatil dönemini iyi geçirelim istiyorduk. Önlemler birden kalkınca bütün dünyada olduğu gibi bizde de vakalar artmaya başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın

10 BİN POZİTİF VAKA VAR

– Ülkemizde 10 bin civarında pozitif vakamız var. Haftalık 60 bin civarı veriliyor ama her gün sayı artıyor. Trabzon’da şu an bir test merkezi var ama bütün hastanelerde semptomları olan ve şüphelenilen insanlara test yapılıyor. Trabzon’da testlerin yüzde 50’sinin üzerinde pozitiflik var.

– Vaka artışı yüzde 10 ve 20 civarında ilerlerken şimdi yüzde 50’yi gördü. Bütün ülkede olduğu gibi aynı durum Doğu Karadeniz’de de var fakat hiçbir önlem yok. Hem toplu taşıma araçlarında hem uçakta hem kapalı alanlarda maske uygulaması yok.

– İnsanların sosyal mesafeyi uygulamadığı bir dönem yaşıyoruz. Bayram da bunlardan bir tanesi. Önceki bayramlar zamanında virüsün çok şiddetli hastalık oluşturduğunu bildiğimiz için bayramlarda bir araya gelinmemesi gerektiğini söylüyorduk. Şimdi de mümkün mertebe bir araya gelmemek gerekiyor. Gelirsek de sarılıp öpüşmeden maskeleri takıp selamlaşmanın, bayramımızı kutlamalıyız.

ORTALAMA 25 KİŞİ ÖLECEK

– Hem turizm, hem bayram, hem tatil hareketliliği var. Herkes ortalıkta geziyor ve virüs oldukça yoğun şekilde toplum içinde dolaşmakta. Ölüm sayısı düşük görünse de bu sayıya kimse girmek istemiyor. Ben de istemiyorum, kimse de istemez ama ortalama 25 kişi mutlaka ölecek. Ölmemek için bu virüsten uzak duracak, korunacaksınız.