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Vakalarda artış! 115 Vaka tespit edildi!

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Vakalarda artış! 115 Vaka tespit edildi!
Vakalarda artış! 115 Vaka tespit edildi!

19 Ekim 2021 

"Toplam 25.872 test yapıldı, 71'i yerel, 115  pozitif vakaya rastlandı, 99 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.872 olup, 71'i yerel 115 pozitif vakaya rastlanmış, 99 kişi taburcu edilmiştir. 

44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır. 

30 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 6 kişi  İskele  Bölgesi'ndendir. 

19  Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.872 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44 

Yerel Vaka Sayısı: 71  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.291.835   

Toplam Vaka Sayısı: 21.098  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.002 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1183 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1141  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1834 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 459  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 197 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7059 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 68.720

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