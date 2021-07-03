Vakalarda korkutan artış devam ediyor... 66 Vaka!

3 Temmuz 2021
"Toplam 8140 test yapıldı, 49'u yerel 66 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8140 olup, 49'u yerel 66 pozitif vakaya rastlanmış, 22 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele,1 Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Değirmenlik-1/ Gönyeli-6 / Balıkesir-1 / K.kaymaklı-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-1 / Demirhan-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-2
Girne
Girne Merkez- 13/ Dağyolu-2 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-2/ Çatalköy-1/ Alsancak-1/ Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa
Çanakkale-2 / Gazimağusa merkez-2 / Kaleiçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Gülseren-1
İskele
İskele Merkez-2
Lefke
Gaziveren -1
3 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13
Yerel Vaka Sayısı: 49
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.497.043
Toplam Vaka Sayısı: 8278
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7776
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 467
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 398
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2297
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 558
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.491
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