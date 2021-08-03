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Vakalarda yeniden artış! 148 pozitif vakaya rastlandı,  107 kişi taburcu edildi

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"Toplam 16.292 test yapıldı, 133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlandı,  107 kişi taburcu edildi" 
Vakalarda yeniden artış! 148 pozitif vakaya rastlandı,  107 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.292 olup, 133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlanmış, 107 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 133 kişi ise yerel vakadır. 

43 kişi Lefkoşa, 54 kişi Girne, 21kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 8 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 4/ Cihangir-1/ Gönyeli-10/ Yenikent-3/ Gelibolu-1/ Kırıkkale-1/ Alayköy-2/ Yenişehir-1/ Göçmenköy-2/ Akıncılar-1/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-2/ Taşkınköy-5/ K.kaymaklı-3/ Ortaköy-3/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-2 


Girne 

Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Esentepe-1/ Karakum-6/ Doğanköy-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-10/ Boğazköy-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-6/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Maraş-3/ Karakol-1/ Beyarmudu-3 / Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4/ Sakarya-1 

İskele 
İskele Merkez-2/ Mersinlik-1/ Sınırüstü-1/ Yeni İskele-2 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-4/ Akçay-1/ Bostancı-3 

Lefke 

Gemikonağı-1 


3 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.292   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 133  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 107 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.003.630 

Toplam Vaka Sayısı: 11.903 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.337 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1526     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1328 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 119  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4888    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 283 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2358 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.953

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