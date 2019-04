Vakfılar İdaresi, sel mağdurları için kampanya başlattı

Kıbrıs Vakıar İdaresi, sel felaketi sonucunda mağdur olan vatandaşların acılarını paylaşmak amacıyla, evsiz ailelere barınacak ev, ihtiyaçlı kişilere battaniye, gıda ve her türlü yardım kampanyası başlattı.

Vakıar İdaresi’nden yapılan açıklamada, “İyilik ile yaraları saralım” adıyla başlatılan kampanyada, yardımseverlerin, ihtiyaçlı kişilere yardım elini uzatabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, sel felaketi sonucu mağdur olan vatandaşlara yardım etmek isteyenler, Vakıar İdaresi’nin Vakıar Bankası Lefkoşa Merkez Şubesi, Ziraat Bankası’nın Lefkoşa Şubesi’ndeki TL ve döviz hesaplarına bağış yapabilir. Sel felaketi sonucunda mağdur olan kişilere umut olmak isteyenlerin bağış yapabileceği hesap numaraları şöyle:

“Kıbrıs Vakıar Bankası Lefkoşa Merkez Şubesi Hesap Numaraları:

TÜRK LİRASI Hesap No: 10-304-1954 UBAN No: CT72110083100103040000001954 EURO Hesap No: 10-301-3901 UBAN No: CT69110083100103010000003901 STERLİN Hesap No: 10-301-3902 UBAN No: CT42110083100103010000003902 U.S.DOLAR Hesap No: 10-301-3903 UBAN No: CT15110083100103010000003903

T.C – Ziraat Bankası A.Ş Lefkoşa/K.K.T.C. Şubesi Hesap Numaraları: TL HESAP NO 157100-5007 IBAN TR140001000860001571005007 USD HESAP NO 157100-5008 IBAN TR840001000860001571005008 EURO HESAP NO 157100-5009 IBAN TR570001000860001571005009 GBP HESAP NO 157100-5010 IBAN TR30000100086000157100501”