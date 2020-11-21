Vakıf Katılım’dan 7/24 Para Transferi

IBAN yerine cep telefonu, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası ve pasaport numarası kullanılarak para transferi yapılmasına olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi’ni de daha önce devreye alan banka, para transferlerinde müşterilerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

‘Hızlı ve kolay’

FAST ve KOLAS sistemlerinin bankacılık alanındaki ödeme alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştireceğini dile getiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm faaliyetlerimizi teknoloji odaklı yürütüyor, hem müşterilerimizi daha mutlu edecek hem de bizim çalışma verimimizi üst noktalara taşıyacak ürün ve hizmetler sunma hedefiyle faaliyet gösteriyoruz" dedi. Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu vizyon doğrultusunda KOLAS sistemini dijital kanallarımızda devreye aldık. Önümüzdeki günlerde ise FAST sistemini ve akabinde de TR Karekod ile ödeme altyapısını devreye alarak nakitsiz bir toplum düzenine geçişin öncüsü olacağız. FAST ile müşterilerimiz jet hızıyla günün her saati yurt içi bankalara para transferi yapabilme imkânı bulacak.”