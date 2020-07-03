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SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Vakıfbank önünde Hamza Yerlikaya protestosu: Güreşip CV bıraktılar

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Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank’a yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını eleştiren LDP’liler, banka önünde güreşti, ardından da ‘liyakatimizi gösterdik’ diyerek iş başvurusunda bulundu.
Vakıfbank önünde Hamza Yerlikaya protestosu: Güreşip CV bıraktılar

Liberal Demokrat Parti (LDP) İzmir İl Başkanlığı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank’a yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını ilginç bir eylemle protesto etti. Güreşçi kıyafeti giyen LDP'lilier, Vakıfbank önünde güreştikten sonra bankaya giderek 'iş başvurusu'nda bulundu.

LDP'liler güreşin sonunda şunları söyledi:

"Vakıfbank Ege Bölge Müdürlüğü önüne geldik. Biz bu işte liyakatımız olduğunu düşünüyoruz. İyi güreşçileriz. Özgeçmişimizi aldık. Şimdi gidip iş başvurusunda bulunacağız."

Dikkat çeken protesto LDP İzmir İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımda 'Kıspetse olur' espirisi yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, geçtiğimiz ay Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştı.

Yerlikaya’nın ekonomi eğitimi almaması nedeniyle atama kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı danışmanı da olan Yerlikaya'nın 3'üncü maaşı alacak olması da tepki çekmişti.

 

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