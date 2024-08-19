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Vakıflar açılışı Galatasaray ile yapacak

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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde fikstür çekildi.
Vakıflar açılışı Galatasaray ile yapacak

Sinan Erdem Spor Salonu’nda çekilen kurada Vakıflar A Grubu’nda yer aldı.

İlk rakip Galatasaray 
Vakıflar Tekekerekli Sandalye Basketbol takımı çekilen kuraya göre ilk maçını Lasım ayında Galatasaray ile Lefkoşa’da oynayacak.
Vakıfların grubunda Galatasaray’ın yanı sıra son şampiyon Fenerbahçe, İskenderunspor, Bağcılar, Adana, Bakıkesir ve ŞanlıuUrfa takımları yer alıyor.
Ligde ikinci hafta Bağcılar deplasmanına çıkacak Vakıflar, 6.hafta Fenerbahçe’yi konuk edecek.

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