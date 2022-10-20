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Vakıflar Bankası, Vakıflar İradesi'ne 300 bin TL verecek!

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Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası arasında, "İlim Yılı" kapsamında sosyal sorumluluk projesi için protokol imzalandı.
Vakıflar Bankası, Vakıflar İradesi'ne 300 bin TL verecek!

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası arasında, "İlim Yılı" kapsamında sosyal sorumluluk projesi, Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’nde bugün saat 09.00’da imzalandı.

Yapılan imza töreninde protokole, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Salahaddin Bayırkan, Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası Müdürü M. Cengiz Erçağ, Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu imza koydu.

Protokole göre, Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin “İlim Yılı” kapsamında eğitime yapacağı katkılar için 300 bin TL verecek.


BENTER

İmza töreninde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi ve Vakıflar Bankası’nın güzel bir amaç için bir araya geldiğine işaret ederek, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi için eğitimin çok önemli olduğunu, gençlere, çocuklara çağdaş bir eğitim vermenin, düzgün sorgulayan, ahlaklı gençler yetiştirmenin en önemli amaçlarından biri olduğunu söyledi.

Benter, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin yıllardır eğitime çok ciddi destekler verdiğini ifade ederek, Vakıflar Bankası’yla da bu amaç için, topluma katkı sağlamak, sosyal sorumluluk projelerine katkı koymak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin 2022’yi "İlim Yılı" olarak ilan ettiğini, her okula bir kütüphane ve fen laboratuvarı yaptıracaklarını anlatan Benter, Vakıflar Bankası’nın da projelerine destek vereceğini aktardı.

Benter, Vakıflar Bankası’nın yaptığı katkının tüm bankalara, kurum, kuruluş ve iş insanlarına örnek olması temennisinde bulundu.  

ERÇAĞ

Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası Müdürü M. Cengiz Erçağ, proje için çok heyecanlı olduklarına işaret ederek, Vakıflar Bankası’nın eğitime ciddi yardımlar yaptığını, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin projeye kendilerini de ortak etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erçağ, projenin başka banka, kurum, kuruluş ve iş insanlarına örnek olması temennisinde bulunarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

İBRAHİMOĞLU

Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu da, Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nun sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmak adına neler yapabileceğini değerlendirdiklerini belirterek, projeye katkı koymaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Projenin herkese örnek olması temennisinde bulunan İbrahimoğlu, projeye katkı koymak üzere yönetim kurulunda mutabakat kararı aldıklarına işaret etti.

BAYIRKAN

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Salahaddin Bayırkan, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin eğitime katkı koyabilmek adına çok ciddi bir gayret ortaya koyduğuna işaret ederek, Vakıflar Bankası’nın finansman anlamında projeye katkı koyacağına işaret etti.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin bir hayır kurum olarak hizmetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Baykıran, bir hayır kurumun toplumun tüm kesimlerine hitap etmesinin önemine vurgu yaptı.

Baykıran, tüm kurum, kuruluşların, bankaların ve işadamlarının imkanları doğrultusunda bu tür projelere katkı koyup hayatı kolaylaştırması temennisinde bulundu.

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