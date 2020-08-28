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Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Beykan’ın istifası bekleniyor

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Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan’ın Merkez Bankası’nın da açtığı soruşturma üzerine istifa edeceği ifade ediliyor.
Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Beykan’ın istifası bekleniyor

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan’ın Merkez Bankası’nın da açtığı soruşturma üzerine istifa edeceği ifade ediliyor.

Mehmet Beykan’ın icradaki bir malın satışı için yakın akrabası “halasına” malın ucuzluğundan bahisle “alım tavsiyesinde bulunduğu” ve tapu dairesinde de malın Beykan’ın “kızının” üzerine geçirildiği iddialar arasında…

Söz konusu olayın açığa çıktığı ve Merkez Bankası’nın da konuyla ilgili soruşturma açtığı ifade edilirken Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan’ın istifa etmesi bekleniyor.

SUÇ ORTAĞI VE OLASI BENZER OLAYLAR ARAŞTIRILIYOR

Bankada benzeri olayların yaşanıp yaşanmadığı ve bu olayda suç ortağının olup olmadığı da araştırıyor.

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