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Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine Türkiye’nin Kıbrıs İşleri Koordinatörü Hacı Halil Afşarata atandı

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Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevden alındı!Türkiye’nin Kıbrıs İşleri Koordinatörü Hacı Halil Afşarata, Bakanlar Kurulu tarafından KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine Türkiye’nin Kıbrıs İşleri Koordinatörü Hacı Halil Afşarata atandı

Türkiye’nin Kıbrıs İşleri Koordinatörü Hacı Halil Afşarata, Bakanlar Kurulu tarafından KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Bakanlar Kurulu, KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Ofisi Dışilişkiler Başdanışmanı, Kıbrıs İşleri Koordinatörü ve FRIT Fonları Sorumlusu Hacı Halil Afşarata'yı atadı.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası ile Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın Yönetim Kurulu’nda da değişiklik yaptı.

 

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI

Buna göre, Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi olan Hüseyin Tabur görevden alındı.

Ercan İbrahimoğlu’nun yerine Ahmet Özorun atandı. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Fatma Öztürk ile Eda Çelik Yıldırım atandı.

 

KALKINMA BANKASI

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Serdar İlhan görevden alındı, yerine Kemal Öztürk atandı.

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